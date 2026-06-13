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  3. Владимир Станков вече официално е част от Нефтохимик

Владимир Станков вече официално е част от Нефтохимик

  • 13 юни 2026 | 19:07
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Владимир Станков вече официално е част от Нефтохимик

Разпределителят Владимир Станков вече официално е част от Нефтохимик 2010 (Бургас) за новия сезон в WINBET Супер Волей 2026/2027.

Плеймейкърът, който на 9 август ще навърши 30 години, идва от Локомотив Авиа (Пловдив). Станков е играл и за двата най-титулувани отбора в историята на родния волейбол – ЦСКА и Левски. Носил е и екипа на националния тим на България.

През миналия сезон разпределители на Нефтохимик бяха украинецът Дмитро Долгополов и Любослав Телкийски.

Стефан Чавдаров остава в Нефтохимик
Стефан Чавдаров остава в Нефтохимик

От състава, който спечели Купата на България и стана вицешампион на страната, за сега остават посрещачът Димитър Василев, диагоналът Стоян Димитров, центровете Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров и либерото Ясен Петров.

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