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Двукратен шампион на България е 5-ото ново попълнение на Нефтохимик

  • 18 юни 2026 | 11:41
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Носителят на Купата на България ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) представя 5-ото си ново попълнение за волейболния сезон 2026/2027 - това е двукратният шампион на страната Константин Чипев.

20-годишното либеро, което спечели две титли с Левски - за 2024 и 2025 година, през миналата кампания също бе в Бургас. Чипев носеше екипа на градския ни съперник Дея.

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Във визитката си Константин има и Купа, и Суперкупа на България като част от "сините". Той е и европейски вицешампион с националния тим на страната ни до 20 г. за 2024 година.

Новото либеро на ВК Нефтохимик 2010 има и Балканска титла, както и бронз от европейското до 18 г. през 2022-ра.

На поста си Чипев ще играе редом до своя връстник Ясен Петров, който ще започне четвъртата си година в мъжкия тим на "нефтохимиците". Миналия сезон другото либеро освен Ясен бе Симеон Добрев.

В тима на Иван Станев, който тази година стана и вицешампион, остават и посрещачът Димитър Василев, диагоналът Стоян Димитров, центровете Стефан Чавдаров и Мартин Кръстев.

Нефтохимик 2010 вече обяви като нови попълнения разпределителите Владимир Станков и Константин Нечев, центъра Димитър Чавдаров и Цветелин Цветанов, който може да играе и като диагонал, и като посрещач.

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