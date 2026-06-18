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  3. България завърши с 27 медала Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

България завърши с 27 медала Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

  • 18 юни 2026 | 12:15
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България завърши с 27 медала Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

България завърши с 27 медала Световното първенство за спортисти със синдром на Даун. Нашите атлети спечелиха 12 златни 6 сребърни и 9 бронзови отличия.

“Тяхната най-голяма победа не е в класирането, а в примера, който дават на всички нас. Тези наши герои ни показват какво означават истинската радост, постоянството и смелостта да се изправяш след всяко препятствие и да продължаваш напред с усмивка. Те ни напомнят, че успехът не е само да победиш някого, а да надминеш собствените си граници.

Александър Асенов стана шампион в трибоя по лека атлетика с нов световен рекорд на първенството на планетата за спортисти със синдром на Даун
Александър Асенов стана шампион в трибоя по лека атлетика с нов световен рекорд на първенството на планетата за спортисти със синдром на Даун

В свят, в който твърде често виждаме разделение и негативизъм, те ни дават нещо много по-ценно – надежда, човечност и вдъхновение. Показват ни, че няма невъзможни мечти, когато има воля, труд и вяра в собствените сили.

Гордеем се с всеки един от нашите атлети. Не само заради спечелените 27 медала, а защото са истински посланици на добротата, силния дух и вярата в човешките възможности.

Михаела Рангелова обра всичкото злато във финалите на уредите на Световното за спортисти със синдром на Даун
Михаела Рангелова обра всичкото злато във финалите на уредите на Световното за спортисти със синдром на Даун

Благодарим ви, шампиони! Вие спечелихте не само медали, а и сърцата на цяла България”, написаха от Министерството на младежта и спорта на страницата си във Фейсбук..

Още три медала за спортните ни гимнастици на Световното за атлети със синдром на Даун
Още три медала за спортните ни гимнастици на Световното за атлети със синдром на Даун
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