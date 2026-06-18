България завърши с 27 медала Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

България завърши с 27 медала Световното първенство за спортисти със синдром на Даун. Нашите атлети спечелиха 12 златни 6 сребърни и 9 бронзови отличия.

“Тяхната най-голяма победа не е в класирането, а в примера, който дават на всички нас. Тези наши герои ни показват какво означават истинската радост, постоянството и смелостта да се изправяш след всяко препятствие и да продължаваш напред с усмивка. Те ни напомнят, че успехът не е само да победиш някого, а да надминеш собствените си граници.

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В свят, в който твърде често виждаме разделение и негативизъм, те ни дават нещо много по-ценно – надежда, човечност и вдъхновение. Показват ни, че няма невъзможни мечти, когато има воля, труд и вяра в собствените сили.

Гордеем се с всеки един от нашите атлети. Не само заради спечелените 27 медала, а защото са истински посланици на добротата, силния дух и вярата в човешките възможности.

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Благодарим ви, шампиони! Вие спечелихте не само медали, а и сърцата на цяла България”, написаха от Министерството на младежта и спорта на страницата си във Фейсбук..

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