Весела Лечева беше гост в последния ден от Европейското първенство по бейзбол за деца

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева беше гост в предпоследния ден от Европейското първенство по бейзбол за деца до 12 години (U12 Baseball European Championship B Pool 2026). Шампионатът се провежда от 6 до 11 юли 2026 година в Комплекс за бейзбол и софтбол "Октомври" в Студентски град, а днес един срещу друг излязоха отборите на България и Русия.

Лечева призна, че за първи път гледа на живо бейзболен мач. Тя похвали организаторите, които полагат усилия България не само да домакинства на важни международни събития, но и да развива спорт, който доскоро не бе популярен в страната.

"Няма нищо по-хубаво от това, че стадионът е пълен и вие може да изявите своя талант и възможности", каза Лечева.

На събитието присъстваха Юрий Алкалай, вицепрезидент на Европейската конфедерация по бейзбол и софтбол (WBSC), Явор Андреев, председател на Българската федерация по бейзбол и софтбол и Хенк Ван дер Линде, главен технически делегат на WBSC. В първия ден на шампионата сред официалните лица беше и генералният секретар на БОК Данаил Димов.

Състезанието събра бейзболисти от България, Австрия, Беларус, Литва, Полша, Украйна и Русия. Първенството е едно от най-значимите международни бейзболни събития, организирани в България през последните години.

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