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Още три медала за спортните ни гимнастици на Световното за атлети със синдром на Даун

  • 17 юни 2026 | 17:02
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Още три медала за спортните ни гимнастици на Световното за атлети със синдром на Даун

Българските състезатели завоюваха три медала в последните финали на отделните уреди в турнира по спортна гимнастика на BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 - Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София. БТА е медиен партньор на шампионата.

При юношите младша възраст Николай Тодоров стана шампион на успоредка с оценка 11.500 точки. Той завършва надпреварата с три златни медала, след като триумфира в многобоя, както и на земя.

При мъжете на финалите Емилиян Костадинов има два бронза, след като се нареди трети на висилка с 12.533 точки и раздели третото място на успоредка с Виктор Андерсен (Норвегия). Двамата имат еднаква оценка от 14.300 точки.

На висилка Пламен Грозданов е пети с 11.900 точки, на успоредка Рамонола Сикандер е осми с 12.733.

В третия финал днес - прескок, Костадинов се класира пети с 12.717 точки, а Сикандер е на осма позиция с 12.100.

При жените Радена Ангелова, която вчера стана шампионка на смесена успоредка и взе бронз на прескок, днес се нареди пета на греда с оценка 10.833 точки и на земна гимнастика с 12.766.

Шампионка и на двата уреда стана Мария Барбара Ветцел Агилар (Мексико) съответно с 14.800 на греда и с 16.200 на земя.

В турнира по спортна гимнастика България приключва с общо 12 медала - четири златни, три сребърни и пет бронзови.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

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