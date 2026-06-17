Михаела Рангелова обра всичкото злато във финалите на уредите на Световното за спортисти със синдром на Даун

Михаела Рангелова обра всички златни медали във финалите на уредите при девойките в турнира по художествена гимнастика на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София.

На лента талантливата българка получи оценка от 12.000 точки, а на бухалки раздели първата позиция с Карима Лопес (Мексико), като двете имат еднаква оценка от 11.850 точки.

Така Михаела Рангелова се утвърди като най-успешната българска състезателка в надпреварата по художествена гимнастика. Освен двете нови титли, тя спечели сребро в многобоя и е със златни медали във финалите с обръч и с топка.

На финалите при жените Василена Богданова се класира четвърта на финала на лента с 11.550 и е пета на бухалки с 12.550 точки.

На лента Диляна Попова остана седма с 10.100 точки, а на бухалки Томислава Стоянова е шеста с 12.000.

В художествената гимнастика България приключва шампионата с девет отличия - пет златни, две сребърни и две бронзови.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

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