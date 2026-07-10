Тим Мерлие спечели седмия етап на Тур дьо Франс

Белгиецът Тим Мерлие от отбора на Соудал-Куик Степ спечели седмия етап от Обиколката на Франция - 175,1 километра от Ажетмо до Бордо.
Днешният етап от 113-ото издание на най-голямото колоездачно състезание в света бе с напълно равнинен профил и предостави отлична възможност на спринтьорите в колоната да се борят за победата. Във финалния спринт в Бордо Мерлие успя да заеме най-добра позиция и пресече финалната линия с време от 3 часа, 44 минути и 20 секунди, каквото бе дадено и на цялата основна група.
За Мерлие това е четвърта етапна победа в Тур дьо Франс, като той записа такива още през 2021 и 2025 година.
Втори след белгиеца остана норвежецът Сьорен Веренсшьолд от Уно-Екс Мобилити, а трети завърши еритреецът Биниам Гирмай от тима на Невър Сей Невър.
Промени в генералното класиране не настъпиха, като лидер е словенецът Тадей Погачар от ОАЕ с аванс от 2:42 минути пред датчанина Йонас Вингегор (Висма-Лийз а байк) и 3:27 минути пред съотборника си Исаак дел Торо.
При спринтьорите лидер с 204 точки е датчанинът Мадс Педерсен от Лидл-Трек. Втори в класацията за "зеленото трико" е Биниам Гермай със 145 точки, а трети със 140 точки е германецът Макс Кантер от Астана.
При катерачите водач е Погачар, следван от Вингегор.
Осмият етап от Обиколката на Франция е в събота - 180,4 километра от Периго до Бержерак, като той отново е подходящ за победа на спринтьорите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google