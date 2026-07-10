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Девойките до 18 г. на ръгби клуб Моряците (Бургас) втори на международен турнир

  • 10 юли 2026 | 16:51
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Девойките до 18 г. на ръгби клуб Моряците (Бургас) втори на международен турнир

Ръгби клуб „Моряците“ (Бургас) отчита пореден успешен международен старт за своите състезателки. Девойките на клуба до 18 години завоюваха второ място в международен турнир, като с представянето си затвърдиха добрата посока в развитието на женското ръгби в Бургас.

От ръководството на клуба изказаха своята искрена благодарност към Община Бургас за последователната подкрепа и за предоставената възможност на състезателките да участват в още един международен турнир.

“Подобни участия са от съществено значение за натрупването на игрови опит и повишаването на спортното им ниво в подготовката за бъдещите ангажименти на националния отбор по ръгби 7, включително Европейското първенство за девойки през 2027 година. Бихме искали да подчертаем, че основната част от състава на националната формация до 18 години е изградена именно от състезателки, развивани в Бургас – доказателство за качествената работа на клуба, партньорите и местната общност в развитието на този спорт”, обявиха от клуба.

Ръгби клуб „Моряците“ продължава своята активна дейност и като организатор на международни спортни събития. На 8 август Бургас ще бъде домакин на деветото издание на международния турнир по плажно ръгби KRASIKO, който традиционно се организира с подкрепата на Община Бургас и едноименната бургаска компания, утвърден производител на спортна екипировка. Очаква се участие на клубни отбори от България, Румъния и Молдова, което за поредна година ще превърне турнира в едно от значимите международни събития в календара на плажното ръгби.

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