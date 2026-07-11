Европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева ще участват на силни турнири в Япония и в Китай

Петкратните европейски шампионки на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева ще участват на силни турнири по бадминтон в Япония и в Китай през следващите две седмици. Сестрите отпътуваха вчера за японската столица Токио, където от 14 до 19 юли ще се състои надпреварата от сериите "HSBC BWF World Tour Super 750" с награден фонд 950 хиляди долара.

Първите съпернички на българките ще бъдат поставените под номер 8 в схемата Ен-Цу Хуан и Хсие Пей-шан (Тайван). Двата дуета не са се срещали досега.

От 21 до 26 юли Стефани и Габриела Стоеви ще се включат на турнир от "HSBC BWF World Tour Super 1000" в Гуанчжоу (Китай) с награден фонд 2 милиона долара. Жребият за надпреварата все още не е изтеглен.

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