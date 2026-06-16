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Иван Иванов пропусна сетбол и не успя да последва Григор Димитров във втория кръг в Дъблин

  • 16 юни 2026 | 21:31
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Иван Иванов пропусна сетбол и не успя да последва Григор Димитров във втория кръг в Дъблин

Националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира на трева от сериите "Чалънджър 75" в Дъблин с награден фонд 97 640 евро.

17-годишният българин отстъпи в оспорван мач пред шестия поставен и номер 153 в световната ранглиста Стефанос Сакеларидис (Гърция) с 6:7(8), 3:6. Двубоят продължи час и 30 минути.

Официално: Иван Иванов ще играе в квалификациите при мъжете на "Уимбълдън"
Официално: Иван Иванов ще играе в квалификациите при мъжете на "Уимбълдън"

Иванов проби за 2:0 в първия сет, но веднага загуби подаването си. До края на сета нови пробиви нямаше и така се стигна до тайбрек. В него българинът пропусна сетбол при 7:6 точки и впоследствие го загуби с 8:10. Националът изостана с 1:3 във втората част, успя да изравни при 3:3, но допусна нов пробив за 3:5. След това Сакеларидис успя да затвори мача на собствен сервис още при първия си мачбол.

Днес официално стана ясно, че Иван Иванов получава "уайлд кард" за участие в квалификациите на турнира от Големия шлем "Уимбълдън". Надпреварата на трева ще се проведе между 29 юни и 12 юли.

Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин
Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

17-годишният Иван Иванов стана шампион на сингъл при юношите на „Уимбълдън" през 2025 година, като сега му предстои дебютно участие при мъжете.

На турнира в Дъблин по-рано днес първата ракета на България Григор Димитров започна с победа сезона на трева.

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