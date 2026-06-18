Рейнджърс обяви новия си треньор

Шотландският футболен гранд Рейнджърс официализира назначението на мениджъра Дерек Макинес, който пристига от сензацията на миналия сезон Хартс. Той поема поста от германеца Дани Рьол, който беше назначен начело на австрийския РБ Залцбург.

РБ Залцбург обяви новия си треньор

54-годишният Макинес е бивш футболист на Рейнджърс , като носи екипа на тима в продължение на пет години – от 1995-а до 2000-ата. През миналия сезон той загуби титлата с Хартс в последния кръг след поражение от Селтик, което предизвика много полемики заради съдийски отсъждания. „Сърцата“ от Единбург водеха през голямата част от сезона в шотландската Висша лига и накрая завършиха на 8 точки над Рейнджърс.

Рьол започна добре при „сините“ от стадион „Айброкс“, но в крайна сметка не успя да превърне тима в реален претендент за титлата и след осем месеца на поста, замина за Австрия.

Макинес ще бъде придружен от помощниците си в Хартс и на новото място – Алан Арчибалд, Пол Шийрин и Крейг Кларк.

💙 𝐀 𝐧𝐞𝐰 𝐞𝐫𝐚 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧𝐬. pic.twitter.com/y6g8GEayUP — Rangers Football Club (@RangersFC) June 17, 2026

„Изискванията тук са ясни и нашите привърженици с право имат високи очаквания. От мен, моя екип и моите играчи зависи да отговорим на тези очаквания и да накараме този клуб да се представя както трябва“, каза Макинес в изявлениe до общността, която подкрепя Рейнджърс.

💭 'The demands here are clear, and our supporters rightfully have high expectations.'



Read more from our new Manager, Derek McInnes.



📲 https://t.co/krxuGZFBty pic.twitter.com/8sO8Jurw3X — Rangers Football Club (@RangersFC) June 17, 2026

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