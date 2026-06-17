РБ Залцбург обяви новия си треньор

РБ Залцбург официално обяви назначаването на старши треньора Дани Рьол. 37-годишният германец пристига от Рейнджърс след едва осем месеца начело и ще подпише договор за три години с австрийския тим.

През миналия сезон Рьол изведе шотландския гранд до второто място в редовния сезон на Премиършип, но загуби четири от последните си пет мача в първенството и отпаднаха от битката за титлата. Също така германецът водеше Рейнджърс при успеха срещу Лудогорец с 1:0 в основната фаза на Лига Европа през януари, но тимът завърши на 32-рото място в класирането и не достигна до елиминационната фаза.

OFFICIAL: Danny Röhl is the new head coach of FC Red Bull Salzburg!



The 37-year-old German was most recently coach of @RangersFC and signs a three-year contract in Salzburg.



Welcome, Danny! pic.twitter.com/IE4awT5FYb — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) June 17, 2026

В миналото Рьол е бил асистент на Ралф Хазенхютъл в друг отбор, собственост на Ред Бул - РБ Лайпциг, а по-късно отново беше негов помощник в Саутхамптън. Най-дълъг период прекара с Ханзи Флик в Байерн (Мюнхен) и в националния отбор на Германия. РБ Залцбург завърши сезона на трето място в австрийската Бундеслига и не успя да намери място в евротурнирите.

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Снимки: Gettyimages