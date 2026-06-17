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РБ Залцбург обяви новия си треньор

  • 17 юни 2026 | 18:03
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РБ Залцбург обяви новия си треньор

РБ Залцбург официално обяви назначаването на старши треньора Дани Рьол. 37-годишният германец пристига от Рейнджърс след едва осем месеца начело и ще подпише договор за три години с австрийския тим.

През миналия сезон  Рьол изведе шотландския гранд до второто място в редовния сезон на Премиършип, но загуби четири от последните си пет мача в първенството и отпаднаха от битката за титлата. Също така германецът водеше Рейнджърс при успеха срещу Лудогорец с 1:0 в основната фаза на Лига Европа през януари, но тимът завърши на 32-рото място в класирането и не достигна до елиминационната фаза.

В миналото Рьол е бил асистент на Ралф Хазенхютъл в друг отбор, собственост на Ред Бул - РБ Лайпциг, а по-късно отново беше негов помощник в Саутхамптън. Най-дълъг период прекара с Ханзи Флик в Байерн (Мюнхен) и в националния отбор на Германия. РБ Залцбург завърши сезона на трето място в австрийската Бундеслига и не успя да намери място в евротурнирите.

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Снимки: Gettyimages

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