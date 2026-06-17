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Колумбия стартира срещу дебютанта Узбекистан, предвождан от Канаваро

  • 17 юни 2026 | 17:50
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Националните отбори на Узбекистан и Колумбия ще закрият първия кръг на груповата фаза на Мондиал 2026 с мача помежду си от група “К”. Началният час на двубоя на “Ацтека” е 5:00 в четвъртък сутрин.

Узбекистан е дебютант в турнира, като най-интересното е, че е предвождан от световния шампион от 2006 година с Италия Фабио Канаваро. Легендарният защитник пое тима след края на квалификационния цикъл, в който азиатците завършиха на второ място в своята основна група, отстъпвайки на Иран само по голова разлика. Така те си осигуриха директно участие за Световното първенство.

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Колумбия, чийто отбор има по-голям опит на това ниво, също нямаше проблеми с класирането си за Мондиала. “Лос кафетерос” завършиха на трето място в квалификациите в Южна Америка с 28 точки, колкото имаха още три отбора, но всички те бяха с по-лоша голова разлика. Селекционерът Нестор Лоренцо се разчита най-вече на звездите в атака Хамес Родригес, Луис Диас и Луис Суарес.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

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