Канаваро преди дебюта на Узбекистан: Казах на играчите да се наслаждават на момента

Селекционерът на Узбекистан Фабио Канаваро заяви, че отборът му няма какво да губи, когато дебютира на Световното първенство срещу Колумбия и призова играчите си да се насладят на най-големия момент във футболната история на страната. Мачът е в четвъртък сутрин от 5:00 часа българско време.

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Бившият защитник каза, че е използвал собствените си спомени от времето, когато е бил капитан на Италия и вдигна титлата на Световното първенство през 2006 г., за да помогне на играчите си да се справят с емоцията и напрежението от първата си изява на най-голямата сцена на футбола.

„Опитвам се да помогна за премахването на напрежението“, каза Канаваро пред репортери, цитиран от БТА.

„Трудно е на световната сцена. Опитвам се да им обясня да й се насладят, защото е за първи път, нямаме какво да губим. Но това не означава, че просто ще се наслаждаваме на момента. Знаем, че трябва да се борим.“

Носителят на „Златната топка“ през 2006 г. каза, че е говорил с отбора за преживяването от пристигането на Световно първенство и за важността да се оцени моментът, който много от тях ще помнят до края на кариерата си. „Опитах се да споделя с тях преживяването си“, каза Канаваро. „Опитах се да споделя с тях първия си ден на Световното първенство, защото това е нещо, което ще запомнят. Затова им казах наистина да му се насладят, да оценят всичко, откакто пристигнахме тук, в Мексико.“

Канаваро каза, че Узбекистан, който също се изправя срещу Португалия и ДР Конго в Група К, иска да покаже своята идентичност, както и да бъде равностоен на съперниците.

„Искаме да покажем на хората нашата култура, нашата философия. Вярно е, че сме тук за първи път и разбира се, искаме да покажем на хората нашия манталитет“, каза той.

Ключова фигура ще бъде централният защитник Абдукодир Хусанов, който се очаква да играе централна роля в защитния план на Канаваро.

„Той знае как да контролира ситуацията, знае как да контролира натиска“, каза Канаваро. „Момчетата са като семейство зад него, той може да играе на всяка позиция.“

Възходът на Хусанов в Манчестър Сити отразява нарастващото присъствие на узбекския футбол на най-високо ниво в европейския футбол.

„В бъдеще ще виждаме повече узбекски играчи в Европа, сигурен съм в това“, каза Канаваро, добавяйки, че една от причините да приеме треньорската работа е напредъкът, постигнат от федерацията на страната, посочвайки инвестициите в академии и съоръжения.

Първият мач на Узбекистан от Световното първенство ще се играе на легендарния стадион „Ацтека“ и Канаваро очаква с нетърпение да се наслади на атмосферата. „Настръхваш, когато влезеш на този стадион. Марадона и Пеле направиха история тук, това е истинска мечта за нас“, добави той.

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