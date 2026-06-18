Инфантино с огромен жест към паметта на Диого Жота преди мача на Португалия

Президентът на ФИФА Джани Инфантино направи важно посещение преди началото на мача между Португалия и ДР от груповата фаза на Мондиал 2026.

Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

Лидерът на Световната футболна организация отиде при и специално поздрави семейството на Жоаким и Изабел Силва, които са родителите на трагично загиналите футболисти Диого Жота и Андре Силва преди старта на сезон 2025/2026.

Мартинес: Можем да се поучим много

Жота освен сред важните футболисти на 20-кратния английски шампион Ливърпул бе и част от ядрото на националния отбор на Португалия, което Джани Инфантино акцентира в своята публикация в социалната мрежа Instagram.

“Имах честта да се срещна с Жоаким Силва и Изабел Силва - родителите на покойните португалски братя Жоаким и Андре Силва - преди първия мач на Португалия от Световното първенство по футбол срещу Демократична република Конго в Хюстън.

Да представя Португалия на този турнир бе голяма мечта на Диого, която подхранваше с всички, които го обичаха и празнувайки всички тези моменти на споделеност, ние продължаваме да пазим Диого и Андре в нашите мисли. Благодаря ви, че ми дадохте възможността да ви приветствам”, бяха думите на Инфантино.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google