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Държавата спря пролетните събития в залите в столицата и Бургас, според Керязов "Арена София" ще се справи без проблем с Евровизия

  • 17 юни 2026 | 18:01
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Държавата е изпратила писмо до "Арена София" и "Арена Бургас" да няма мероприятия в тях през април и май догодина във връзка с предстоящото домакинство на България на конкурса "Евровизия". Това заяви спортният министър Енчо Керязов в "Гостът на Sportal.bg". Нашата страна е домакин на огромния форум, след като Дара триумфира във Виена със своя хит Bangaranga. От казаното от министъра стана ясно, че столицата и Бургас са с предимство пред Пловдив и родния град на Дара Варна, които са другите кандидати за домакин на грандиозното събитие.

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"Министър-председателят много бързо направи работна група за Евровизия, в която е включено и министерството на спорта - като домакин на най-голямата зала в България, съответно и на залата в Бургас. Знаете, че кметът на Бургас, г-н Николов, също е кандидат. Пловдив също, но Античният театър не касае министерството на спорта. Изборът на домакина друг го определя, а не ММС. Спрели сме събитията през април и май - изпратили сме писмо до арената в София и до тази в Бургас, защото ще има подготовка за тези зали. Преценката коя ще бъде залата е на друг.

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Смея да твърдя, че арената в София, защото като частно лице съм я ползвал дълги години, била е домакин на много големи събития, няма да има абсолютно никакъв проблем с организацията около домакинството. Сигурен съм, че ако изберат и Бургас, ще вложим всички усилия залата там да предостави едно добро гостоприемство. София и България е била домакин на детската Евровизия, разполагаме с експерти и фирми, които могат да обслужват такива събития. Няма проблем. Създадена е работна група, работим с МВР, здравното министерство, министерството на културата, под ръководството на вицепремиера Иво Христов", каза спортният министър.

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