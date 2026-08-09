Рони Колман пристига в България

Осемкратният Mr. Olympia Рони Колман пристига в България за специален семинар.

Рони Колман е име, което оставя трайна следа в световния бодибилдинг. Между 1998 и 2005 година той печели осем последователни титли Mr. Olympia – най-престижното отличие в професионалния бодибилдинг – и изравнява рекорда за най-много спечелени титли в историята на надпреварата. Неговите впечатляваща физика, безкомпромисна дисциплина и постоянство го превръщат в пример за милиони спортуващи по света.

Роден в Монро, щата Луизиана, САЩ, Рони Колман завършва счетоводство, а след това работи като полицейски служител. Именно през този период започва професионалната му спортна кариера, която впоследствие го извежда до върха на световния бодибилдинг. След края на активната си състезателна дейност той продължава да бъде сред най-разпознаваемите лица в индустрията, изнасяйки семинари и лекции по целия свят, чрез които вдъхновява новите поколения спортисти.

По време на семинара на 10.09.2026 г. от 19:00 ч. в Hyatt Regency Sofia Рони Колман ще разкаже за своя житейски и професионален път, за предизвикателствата, които е преодолял по време на кариерата си, и за принципите, които са му помогнали да се превърне в един от най-великите шампиони в историята на спорта.

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