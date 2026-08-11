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  3. Мария Йовкова повежда националите на турнира по тенис на маса Асарел България Оупън

Мария Йовкова повежда националите на турнира по тенис на маса Асарел България Оупън

  • 11 авг 2026 | 17:56
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Мария Йовкова повежда националите на турнира по тенис на маса Асарел България Оупън

Мария Йовкова повежда българските състезатели на предстоящия в Панагюрище елитен турнир по тенис на маса Асарел България Оупън (Asarel Bulgaria Open).

Йовкова е най-високо ранкираната националка при жените на WTT Contender Panagyurishte 2026 presented by Asarel. Тя е европейска шампионка за девойки от Гимараеш (Португлия) през 2017 година, многократна държавна шампионка на България и почти без изключение присъства в основната схема на напреварата в Панагюрище.

В "Арена Асарел" публиката ще може да види и останалите представителки на България при дамите - достигналите до 1/8-финалите през миналата година Калина Христова и Цветелина Георгиева, както и Виктория Персова, Сиделя Мутлу, Анита Петкова и Нина Николова, информираха домакините от Asarel Bulgaria Open на официалната си страница в социалната платформа Facebook.

При мъжете най-обещаващият български състезател в тениса на маса Йоан Величков ще участва в основната схема. През това лято той спечели два медала на Европейското първенство за юноши до 19 години в Португалия, а по-рано през годината триумфира на WTT Youth Contender Panagyrishte 2026 отново в "Арена Асарел".

Надеждите за силно българско представяне са свързани и с останалите родни представители при мъжете - многократният държавен шампион Петьо Кръстев, Владимир Петков, Ивайло Косев, Стефан Димитров и Давид Костадинов.

Панагюрище ще приеме за десети път някои от най-добрите състезатели в тениса на маса между 8 и 13 септември.

В първите два дни на турнира ще се проведат квалификациите, а двубоите от основната схема започват в четвъртък, 10 септември. В събота зрителите ще могат да се насладят на четвъртфиналите и полуфиналите, а събитието завършва в неделя с финалите в мъжките и женските двойки, както и с кулминацията в схемите поединично.

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