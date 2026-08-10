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  3. България е европейски шампион по хандбал до 18 години в Дивизия Б

България е европейски шампион по хандбал до 18 години в Дивизия Б

  • 10 авг 2026 | 01:09
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България е европейски шампион по хандбал до 18 години в Дивизия Б

Юношеският национален отбор на България спечели титлата на Европейското първенство по хандбал за младежи до 18 години, Дивизия Б, след като победи Грузия с 35:28 (12:10) във финала. Водещ реализатор стана Даниел Иванов с 13 попадения, а стражът Алекс Бойчев бе основната движеща сила на еврошампионите.

Старши треньорът Виктор Симеонов заложи на активна изнесена защита, която сериозно затрудни домакините още от началото. Зад нея блестеше Алекс Бойчев. Вратарят на България спаси 9 от 18 удара през първото полувреме – 50% успеваемост, като цели шест от намесите му бяха при стрелби от шестия метър. В нападение българският тим срещна сериозни трудности срещу прибраната защита на Грузия във вариант 6:0. "Лъвовете" обаче не спряха да търсят решения и успяха да реализират 12 попадения през първата част, за да се оттеглят на почивката с 12:10. Разликата можеше да бъде и по-голяма, но България пропусна три 7-метрови наказателни удара.

След почивката "лъвовете" продължиха по същия начин – с агресия в защита, високо темпо и огромно желание във всяко единоборство. България започна да увеличава преднината си постепенно, а в средата на второто полувреме вече имаше осем гола аванс – 25:17. Домакините опитаха да променят хода на мача, като поставиха персонална защита на разпределителя Даниел Иванов, но българският тим намери необходимите решения. В края Грузия прибегна и до изцяло лична защита, но и това не успя да спре "лъвовете".

България издържа до края, изкова победата с 35:28 и се окичи със златните медали от континенталния турнир.

Дани Иванов отново беше неудържим и наниза 13 гола във финала. 7 пъти от крилото се разписа Велизар Драганчев. Алекс Бойчев пък завърши срещата с 13 спасявания и 33% ефективност.

Това е важен успех за българския младежки хандбал и показател, че това поколение има потенциал за нещо много по-голямо.

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