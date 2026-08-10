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  3. Нидерландка стана първата жена двукратен победител в Обиколката на Франция

Нидерландка стана първата жена двукратен победител в Обиколката на Франция

  • 10 авг 2026 | 03:29
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Нидерландка стана първата жена двукратен победител в Обиколката на Франция

Нидерландката Деми Волеринг от отбора на ФДЖ Юнайтед спечели Обиколката на Франция при дамите. По този начин тя стана първата жена, която триумфира два пъти в надпреварата, след като го стори и през 2023 година.

29-годишната Волеринг спечели финалния десети етап - 99 километра със старт и финал в Ница, като измина дистанцията за 2 часа, 44 минути и 43 секунди. Тя изпревари с 1:04 секунди завършилата на второ място Паула Бласи Кайрол (Испания/ОАЕ), както и полякинята Катаржина Нивядома (Каньон), завършила трета.

Точно между Волеринг и Нивядома трябваше да се реши и победата в генералното класиране, като преди етапа нидерландката водеше осем секунди. Двете караха рамо до рамо до последното от четирите преминавания на намиращия се край Ница Кол д'Ез, когато Волеринг осъществи атака, на която Нивядома нямаше отговор.

В крайното класиране нидерландката завърши с преднина от 1:18 минути пред полякинята и 4:19 минути пред италианката Елиза Лонго Боргини (ОАЕ), която се класира трета.

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