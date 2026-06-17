Микаела Стоянова: Трябва да се научим да бъдем агресивни в края на геймовете

Националката Микаела Стоянова коментира след загубата на България от Полша с 0:3 гейма на турнира от Лигата на нациите в Банкок, че трябва да се научат да бъдат агресивни в края на геймовете.

"Мога да кажа, че започнахме много добре в третия гейм, но в края се пропукахме. Допуснахме грешки в неподходящите моменти, но успяхме по някакъв начин да се изправим. Спряхме да правим грешки и започнахме да сваляме топката на земята. От този мач може да вземем, че трябва да бъдем агресивни, особено в края на геймовете и да не забиваме толкова бавно", заяви Стоянова пред камерата на VBTV след мача.