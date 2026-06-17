Марчело Абонданца: Мисля, че ще научим достатъчно от мач като този

Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца сподели след загубата от Полша с 0:3 гейма на турнира от Лигата на нациите в Банкок, че мисли, че ще научат достатъчно от мач като този.

"Малко сме разочаровани, но срещнахме един доста опитен съперник. В края на мача, в края на третия гейм ни липсваше малко повече прецизност, но трябва да продължаваме по този начин. Мисля, че ще научим достатъчно от мач като този. Гледаме стъпка по стъпка и вече мислим за мача с Тайланд", каза Абонданца пред камерата на VBTV след срещата.