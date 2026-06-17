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  3. Марчело Абонданца: Мисля, че ще научим достатъчно от мач като този

Марчело Абонданца: Мисля, че ще научим достатъчно от мач като този

  • 17 юни 2026 | 14:59
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Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца сподели след загубата от Полша с 0:3 гейма на турнира от Лигата на нациите в Банкок, че мисли, че ще научат достатъчно от мач като този.

България бе равностойна на Полша в два гейма
България бе равностойна на Полша в два гейма

"Малко сме разочаровани, но срещнахме един доста опитен съперник. В края на мача, в края на третия гейм ни липсваше малко повече прецизност, но трябва да продължаваме по този начин. Мисля, че ще научим достатъчно от мач като този. Гледаме стъпка по стъпка и вече мислим за мача с Тайланд", каза Абонданца пред камерата на VBTV след срещата.

Снимки: volleyballworld.com

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