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VNL: България 0:1 Полша! Следете мача ТУК!

  • 17 юни 2026 | 12:57
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Волейболистките от женския национален отбор на България стартират участието си във втората седмица от Лигата на нациите.

Воденият от Марчело Абонданца тим губи от Полша с 0:1 (12:25) в първия си мач в Банкок (Тайланд). Двубоят е днес (17 юни) от 13:00 часа и ще бъде излъчен на живо по MAX One.

"Лъвиците" заемат 16-а позиция във временното класиране, след като записаха една победа и три загуби в първата седмица на най-комерсиалната надпревара.

Ас на Лора Славчева и България поведе с 1:0 в началото на двубоя. Блокада на Микаела Стоянова и Борислава Съйкова и 2:1. Мощна атака на Микаела Стояново па блокадата - 3:5. При 4:8 Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Микаела Стоянова пусна технично от зона 2 за 8:10. Полша дръпна със 17:8. Марчело Абонданца взе второто си прекъсване в първата част. Блокада спря атака на Мерелин Николова и полякините стигнаха до геймбол при 24:11. Атака на Соня Стефаник в центъра и Полша спечели първата част с 25:12.

Борислава Съйкова атакува в центъра за 2:2. Атака на Мира Паскова и България поведе с 4:3. Блокада на Микаела Стоянова и 5:4. Ас на Мира Паскова и 7:7. Атака на Юлия Пиасецка и Полша поведе с 12:9. Мощна атака на Микаела Стоянова и 10:13. Ас на Борислава Съйкова - 12:14.

БЪЛГАРИЯ - ПОЛША 0:1 (12:25, 10:13)
БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева, Микаела Стоянова, Александра Миланова, Мирослава Паскова, Борислава Съйкова, Дарина Нанева - Мила Пашкулева-либеро (Жана Тодорова-либеро, Калина Венева, Виктория Нинова, Маргарита Гунчева, Мерелин Николова)
Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА
ПОЛША: Катажина Венерска, Магдалена Стисяк, Юлия Пиасецка, Моника Ламповска, Мая Копут, Соня Стефаник - Александра Шигловска-либеро
Старши треньор: СТЕФАНО ЛАВАРИНИ.

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