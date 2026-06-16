Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик подписа и с млад център

Нефтохимик подписа и с млад център

  • 16 юни 2026 | 19:24
  • 741
  • 0
Нефтохимик подписа и с млад център

Вицешампионът Нефтохимик 2010 (Бургас) обяви, че част от мъжкия тим, който е актуален носител на Купата на България, през новия сезон ще бъде центърът Димитър Чавдаров. Той идва от Славия, в чийто първи състав изкара последните две години. С "белите" централният блокировач стана първи във Висшата лига през вече по-миналата година.

204-сантиметровият Димитър, който на 9 октомври ще навърши 20 години, се присъединява към съфамилника си Стефан Чавдаров и Мартин Кръстев – титулярните централни блокировачи на Нефтохимик през миналата кампания, които остават за още една година.

Нефтохимик взе играч на Дея
Нефтохимик взе играч на Дея

От тима от кампанията 2025/2026 остават още посрещачът Димитър Василев, диагоналът Стоян Димитров и либерото Ясен Петров. Досега обявените нови попълнения са разпределителите Владимир Станков и Константин Нечев, както и Цветелин Цветанов, който може да играе и като диагонал, и като посрещач.

Нефтохимик привлече втори разпределител
Нефтохимик привлече втори разпределител
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Волейболистките пристигнаха в Тайланд за втория турнир от VNL

Волейболистките пристигнаха в Тайланд за втория турнир от VNL

  • 16 юни 2026 | 14:50
  • 1884
  • 5
БФВолейбол благодари на българската дипломатическа мисия в Бразилия

БФВолейбол благодари на българската дипломатическа мисия в Бразилия

  • 15 юни 2026 | 15:54
  • 810
  • 0
Италия спечели петгеймов трилър със САЩ

Италия спечели петгеймов трилър със САЩ

  • 15 юни 2026 | 05:07
  • 2318
  • 1
България е 10-а в световната ранглистата след първата седмица в Лигата на нациите

България е 10-а в световната ранглистата след първата седмица в Лигата на нациите

  • 15 юни 2026 | 04:41
  • 4201
  • 1
Волейболистите на 9-о място след първата седмица във VNL

Волейболистите на 9-о място след първата седмица във VNL

  • 15 юни 2026 | 04:34
  • 3245
  • 0
Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

  • 15 юни 2026 | 04:21
  • 2804
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

  • 16 юни 2026 | 17:15
  • 52081
  • 177
ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

  • 16 юни 2026 | 18:08
  • 33480
  • 106
Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

  • 16 юни 2026 | 17:28
  • 32554
  • 15
Рубен Аморим е новият треньор на Милан

Рубен Аморим е новият треньор на Милан

  • 16 юни 2026 | 19:32
  • 2503
  • 0
Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

  • 16 юни 2026 | 15:17
  • 20527
  • 6
Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

  • 16 юни 2026 | 16:56
  • 6242
  • 10