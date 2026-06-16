Нефтохимик подписа и с млад център

Вицешампионът Нефтохимик 2010 (Бургас) обяви, че част от мъжкия тим, който е актуален носител на Купата на България, през новия сезон ще бъде центърът Димитър Чавдаров. Той идва от Славия, в чийто първи състав изкара последните две години. С "белите" централният блокировач стана първи във Висшата лига през вече по-миналата година.

204-сантиметровият Димитър, който на 9 октомври ще навърши 20 години, се присъединява към съфамилника си Стефан Чавдаров и Мартин Кръстев – титулярните централни блокировачи на Нефтохимик през миналата кампания, които остават за още една година.

Нефтохимик взе играч на Дея

От тима от кампанията 2025/2026 остават още посрещачът Димитър Василев, диагоналът Стоян Димитров и либерото Ясен Петров. Досега обявените нови попълнения са разпределителите Владимир Станков и Константин Нечев, както и Цветелин Цветанов, който може да играе и като диагонал, и като посрещач.

Нефтохимик привлече втори разпределител

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google