Нефтохимик взе играч на Дея

Вицешампионът Нефтохимик 2010 (Бургас) обяви, че официално част от тима за новия сезон в WINBET Супер Волей 2026/2027, е нападателят Цветелин Цветанов. Той може да играе и като диагонал, и като посрещач. Миналия сезон Цветанов, който на 1 юли ще навърши 29 години, бе в другия бургаски тим – Дея спорт.

Преди това 197-сантиметровият Цветелин Цветанов е носил екипите на Марек (в три периода), Тетевен и Добруджа у нас, а кариерата му в чужбина е белязана от престои в Унгария – в МАФК-БМЕ (Будапеща), в Турция – в Аккуш Беледийеспор (Орду), и в Индия – в Бенгалуру Торпедос, с който става вицешампион.

Нефтохимик привлече втори разпределител

Цветанов е третото ново попълнение, което Нефтохимик 2010 официално обявява, след разпределителите Владимир Станков и Константин Нечев. Миналия сезон първи диагонал в отбора бе босненецът Ади Османович. На този пост решителни намеси имаше Стоян Димитров, който остава в тима.

Владимир Станков вече официално е част от Нефтохимик

С 6-кратните шампиони на България и 6-кратни носители на националната купа продължават и посрещачът Димитър Василев, центровете Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров и либерото Ясен Петров.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google