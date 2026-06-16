Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик взе играч на Дея

Нефтохимик взе играч на Дея

  • 16 юни 2026 | 19:01
  • 472
  • 0
Нефтохимик взе играч на Дея

Вицешампионът Нефтохимик 2010 (Бургас) обяви, че официално част от тима за новия сезон в WINBET Супер Волей 2026/2027, е нападателят Цветелин Цветанов. Той може да играе и като диагонал, и като посрещач. Миналия сезон Цветанов, който на 1 юли ще навърши 29 години, бе в другия бургаски тим – Дея спорт.

Преди това 197-сантиметровият Цветелин Цветанов е носил екипите на Марек (в три периода), Тетевен и Добруджа у нас, а кариерата му в чужбина е белязана от престои в Унгария – в МАФК-БМЕ (Будапеща), в Турция – в Аккуш Беледийеспор (Орду), и в Индия – в Бенгалуру Торпедос, с който става вицешампион.

Нефтохимик привлече втори разпределител
Нефтохимик привлече втори разпределител

Цветанов е третото ново попълнение, което Нефтохимик 2010 официално обявява, след разпределителите Владимир Станков и Константин Нечев. Миналия сезон първи диагонал в отбора бе босненецът Ади Османович. На този пост решителни намеси имаше Стоян Димитров, който остава в тима.

Владимир Станков вече официално е част от Нефтохимик
Владимир Станков вече официално е част от Нефтохимик

С 6-кратните шампиони на България и 6-кратни носители на националната купа продължават и посрещачът Димитър Василев, центровете Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров и либерото Ясен Петров.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Волейболистките пристигнаха в Тайланд за втория турнир от VNL

Волейболистките пристигнаха в Тайланд за втория турнир от VNL

  • 16 юни 2026 | 14:50
  • 1883
  • 5
БФВолейбол благодари на българската дипломатическа мисия в Бразилия

БФВолейбол благодари на българската дипломатическа мисия в Бразилия

  • 15 юни 2026 | 15:54
  • 810
  • 0
Италия спечели петгеймов трилър със САЩ

Италия спечели петгеймов трилър със САЩ

  • 15 юни 2026 | 05:07
  • 2318
  • 1
България е 10-а в световната ранглистата след първата седмица в Лигата на нациите

България е 10-а в световната ранглистата след първата седмица в Лигата на нациите

  • 15 юни 2026 | 04:41
  • 4201
  • 1
Волейболистите на 9-о място след първата седмица във VNL

Волейболистите на 9-о място след първата седмица във VNL

  • 15 юни 2026 | 04:34
  • 3244
  • 0
Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

  • 15 юни 2026 | 04:21
  • 2804
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

  • 16 юни 2026 | 17:15
  • 52045
  • 177
ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

  • 16 юни 2026 | 18:08
  • 33446
  • 106
Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

  • 16 юни 2026 | 17:28
  • 32530
  • 15
Рубен Аморим е новият треньор на Милан

Рубен Аморим е новият треньор на Милан

  • 16 юни 2026 | 19:32
  • 2486
  • 0
Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

  • 16 юни 2026 | 15:17
  • 20511
  • 6
Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

  • 16 юни 2026 | 16:56
  • 6231
  • 10