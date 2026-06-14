Нефтохимик привлече втори разпределител

Втори разпределител след обявеното вчера ново попълнение Владимир Станков ще е част от актуалния носител на Купата на България ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) за идния сезон 2026/2027 в мъжкия волейбол.

Състезател на Нефтохимик вече е Константин Нечев. 26-годишният разпределител за последно игра в Дунав (Русе), където изкара втория си период.

През сезон 2024/2025 Нечев бе в Бургас, където бе част от Дея. Преди това той носи екипа и на Марек, Славия, Пирин (Разлог) и Берое.

През миналия сезон разпределители на ВК Нефтохимик 2010 бяха украинецът Дмитро Долгополов и Любослав Телкийски.

От състава, който спечели Купата на България и стана вицешампион на страната, остават посрещачът Димитър Василев, диагоналът Стоян Димитров, центровете Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров и либерото Ясен Петров.

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