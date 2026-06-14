Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик привлече втори разпределител

Нефтохимик привлече втори разпределител

  • 14 юни 2026 | 17:06
  • 434
  • 0

Втори разпределител след обявеното вчера ново попълнение Владимир Станков ще е част от актуалния носител на Купата на България ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) за идния сезон 2026/2027 в мъжкия волейбол.

Състезател на Нефтохимик вече е Константин Нечев. 26-годишният разпределител за последно игра в Дунав (Русе), където изкара втория си период.

През сезон 2024/2025 Нечев бе в Бургас, където бе част от Дея. Преди това той носи екипа и на Марек, Славия, Пирин (Разлог) и Берое.

През миналия сезон разпределители на ВК Нефтохимик 2010 бяха украинецът Дмитро Долгополов и Любослав Телкийски.

От състава, който спечели Купата на България и стана вицешампион на страната, остават посрещачът Димитър Василев, диагоналът Стоян Димитров, центровете Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров и либерото Ясен Петров.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Националките под 18 години заминават за контроли в Полша преди Балканското и Европейското първенство

Националките под 18 години заминават за контроли в Полша преди Балканското и Европейското първенство

  • 14 юни 2026 | 15:32
  • 418
  • 1
Националите вече са №8 в световната ранглистата

Националите вече са №8 в световната ранглистата

  • 14 юни 2026 | 15:08
  • 5795
  • 1
Марчело Абонданца обяви избраничките си за втората седмица от Лигата на нациите

Марчело Абонданца обяви избраничките си за втората седмица от Лигата на нациите

  • 14 юни 2026 | 12:17
  • 4981
  • 4
България търси нова победа в Лигата на нациите срещу Сърбия

България търси нова победа в Лигата на нациите срещу Сърбия

  • 14 юни 2026 | 07:21
  • 21732
  • 34
Италия пречупи Турция за втора победа в Лигата на нациите

Италия пречупи Турция за втора победа в Лигата на нациите

  • 14 юни 2026 | 04:41
  • 4394
  • 0
САЩ с невероятен пълен обрат срещу Канада във VNL

САЩ с невероятен пълен обрат срещу Канада във VNL

  • 14 юни 2026 | 03:14
  • 2628
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

  • 14 юни 2026 | 17:02
  • 3471
  • 11
Гран При на Барселона: Хамилтън докосва първата си победа с Ферари, Антонели отпадна (следете на живо)

Гран При на Барселона: Хамилтън докосва първата си победа с Ферари, Антонели отпадна (следете на живо)

  • 14 юни 2026 | 17:15
  • 8239
  • 0
Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

  • 14 юни 2026 | 16:02
  • 9190
  • 31
Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

  • 14 юни 2026 | 13:47
  • 14097
  • 40
Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

  • 14 юни 2026 | 08:57
  • 49970
  • 104
Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

  • 14 юни 2026 | 10:56
  • 7879
  • 20