Калина Венева: Чакат ме много предизвикателства в Италия

Националката и световна шампионка за девойки до 19 години с България Калина Венева подсилва италианския новак Валзабина Милениум (Бреша) за сезон 2026/2027.

Националка подписа с новак в Италия

Венева, която бе ключов състезател на ЦПВК в "Демакс+" лигата, както и в девическите формации, попадна в състава на женския национален отбор, с който записа първия си мач като титуляр в Лигата на нациите.

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Между тренировките и подготовката за мачовете от втората седмица на надпреварата младата състезателка даде специално интервю за BGvolleyball.com. В него тя говори за първия си трансфер в чужбина, емоциите около него, времето в ЦПВК, националния отбор, и още...

"Избрах Италия, защото това е една от най-силните волейболни държави в света. За мен това е голяма възможност да се развивам, да натрупам опит и да се уча от най-добрите. Усетих, че е време за следващата крачка в кариерата ми. Исках да изляза от зоната си на комфорт, да се изправя пред нови предизвикателства и да се развивам на по-високо ниво. Развълнувана съм. Това е първият ми трансфер и е сбъдната мечта. Знам, че ме чакат много предизвикателства, но съм готова да работя здраво и да дам най-доброто от себе си", сподели Венева.

"Най-много ме впечатли проектът на клуба и доверието, което ми гласуваха. Усетих, че това е правилното място, където мога да се развивам както като състезател, така и като човек. Искам да се развивам, да помогна на отбора с всичко, на което съм способна, и заедно да постигнем добри резултати. Лично за мен най-важното е да се подобрявам с всеки изминал ден. Това е най-силното първенство в света. Всеки мач е на много високо ниво и това е най-добрата среда, в която един млад състезател може да се развива", заяви още националката.

Венева има и специално послание към родния си клуб: "ЦПВК винаги ще има специално място в сърцето ми. Там израснах като волейболист и като човек. Благодарна съм на всички треньори, съотборнички и хора в клуба, които ми помогнаха по пътя. Благодаря и на феновете за подкрепата, която ми дават. Тя означава много за мен. Обещавам, че ще продължа да работя здраво и да давам всичко от себе си във всеки мач".

"Да дебютирам за женския национален отбор беше голяма чест и сбъдната мечта. Разбира се, винаги има какво да подобрявам и гледам напред с желание да се развивам и да помагам все повече на отбора", завърши Венева.

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