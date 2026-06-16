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Българският национален отбор за жени пристигна в Тайланд

  • 16 юни 2026 | 14:50
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Българският национален отбор за жени пристигна в Тайланд

Женският национален отбор на България вече е в Банкок, където ще изиграе своите срещи от втората седмица на Волейболната лига на нациите. Националките пристигнаха в тайландската столица в понеделник и проведоха първите си тренировъчни занимания преди предстоящите двубои.

В първата състезателна седмица в Рио де Жанейро българският тим записа една победа и три загуби. Българките спечелиха с 3:0 срещу Доминиканската република, а в останалите си срещи отстъпиха на актуалния шампион Италия, домакина Бразилия и Турция.

За турнира в Банкок има една промяна в състава на България. Мария Колева няма да продължи участието си заради проблеми с коляното. На нейно място в отбора се присъединява младата Виктория Нинова. Тя, заедно с Калина Венева и Дарина Нанева, е част от талантливото поколение, което през последните години донесе на България европейска и световна титла при подрастващите.

През втората седмица българският тим ще се изправи срещу Полша, Тайланд, Канада и Украйна.

Полша пристига в Банкок след много силно представяне в първия турнир, където записа три победи и постепенно започва да включва в игра част от по-опитните си състезателки. Домакинът Тайланд все още търси първия си успех в тазгодишното издание на Лигата на нациите, след като остана без победа в първата седмица, подобно на Доминиканската република. Украйна е с идентичен баланс като България - една победа и три загуби, като успехът на украинките дойде след драматично 3:2 срещу Германия. Канада също демонстрира добра форма и пристига с актив от две победи и две загуби.

Програмата на България:
17 юни (вторник) България - Полша, 13:00 ч.
18 юни (сряда) България - Тайланд, 16:30 ч.
19 юни (четвъртък) България - Канада, 16:30 ч.
21 юни (петък) България - Украйна, 9:00 ч.

* Всички двубои могат да бъдат проследени на живо по Max One и VBTV.

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