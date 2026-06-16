Алекс Николов Играч на седмицата в Лигата на нациите

Националът Александър Николов беше избран за Играч на седмицата след края на първите турнири от тазгодишната Волейболна Лига на нациите.
Волейболистите на 9-о място след първата седмица във VNL
Николов изигра четири много силни мача за световните вицешампиони от България на турнира в Бразилия, в които "лъвовете" записаха 2 победи, 2 загуби и 6 точки. Така българинът напълно заслужено спечели допитването до феновете за Най-полезен състезател за седмицата.
"Алекс Николов озари първата седмица с мощта си на реализиране на точки, безстрашната си атака и забележителните си изяви, помагайки на България да започне силно кампанията си. Феновете се изказаха и първият им Играч на седмицата във VNL е една от най-ярките млади звезди на състезанието", написаха от VolleyballWorld.
Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите
Освен това, Алекс Николов оглави две от индивидуалните класации след първата седмица във VNL - за топреализатор и за най-добър нападател.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google