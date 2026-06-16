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Алекс Николов Играч на седмицата в Лигата на нациите

  • 16 юни 2026 | 18:38
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Националът Александър Николов беше избран за Играч на седмицата след края на първите турнири от тазгодишната Волейболна Лига на нациите.

Волейболистите на 9-о място след първата седмица във VNL
Волейболистите на 9-о място след първата седмица във VNL

Николов изигра четири много силни мача за световните вицешампиони от България на турнира в Бразилия, в които "лъвовете" записаха 2 победи, 2 загуби и 6 точки. Така българинът напълно заслужено спечели допитването до феновете за Най-полезен състезател за седмицата.

"Алекс Николов озари първата седмица с мощта си на реализиране на точки, безстрашната си атака и забележителните си изяви, помагайки на България да започне силно кампанията си. Феновете се изказаха и първият им Играч на седмицата във VNL е една от най-ярките млади звезди на състезанието", написаха от VolleyballWorld.

Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите
Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

Освен това, Алекс Николов оглави две от индивидуалните класации след първата седмица във VNL - за топреализатор и за най-добър нападател.

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