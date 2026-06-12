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Капитанът на Севиля Неманя Гудел напуска клуба

  • 12 юни 2026 | 13:14
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Капитанът на Севиля Неманя Гудел напуска клуба

Севиля съобщи, че капитанът ъ ще напусне след изтичането на договора си в края на месеца. 34-годишният сръбски национал прекара седем сезона в Андалусия, а в този период помогна на тима да спечели Лига Европа два пъти. Дефанзивният полузащитник си тръгва от "Рамон Санчес Писхуан" с 261 мача и 10 гола до името си.

Тимът на Севиля, който завърши на 13-о място в Ла Лига, остава без един от лидерите си, а назначеният през март наставник Луис Гарсия ще се стреми да върне отбора сред местата, даващи право на участие в евротурнирите.

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Снимки: Imago

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