Сандра Велчева-Хънт пред Sportal.bg - за сезона в Sesame НБЛ, съдийството, Везенков и участието на Балкан в ЕвроКъп

Мениджърът на Sesame Национална баскетболна лига Сандра Велчева-Хънт беше гост в студиото на Sportal.bg, където говори по доста "горещи" теми. Започнахме нашия разговор с добрата новина за повече посещаемост в залите в България през последния сезон.

“Затова казах, че определям сезона като много успешен, защото за мен това също е един чудесен показател. Този анализ е направен на база на сравнение от миналия сезон. За съжаление в последните две години ние бележехме лек спад в посещаемостта в залите, което беше доста притеснително и този ръст в момента наистина е чудесен за нашия спорт. Смятам, че участието на Локомотив Пловдив, смело твърдя, че е един от основните фактори за това нещо. Както и този интерес, който неминуемо се създава при такъв непредизвестен край. Винаги, когато има ситуации и отбор, който не се очаква да достигне финал буди много по-голям интерес. Малко или много се създаде така едно съперничество между Балкан и Локомотив в последните мачове. Дори и преди това в мачовете с Рилски спортист пак се изиграха по пет, максимумът мачове. В плейофи също отдавна не го бяхме виждали. Така, че отдавам този ръст на това нещо.

Нашият сезон е доста дълъг, ще стигнем и до тази тема, но правихме анализ дали не е добре броят на мачовете леко да бъде намален, дали не е добре да играем в различна схема, да променим схемата на провеждане на първенството… Всъщност да помислим какво буди интереса и как да продължим този възход.”

Тя говори и за това как се отрази присъствието на Евролигата в България.

“И преди сме дискутирали с теб, че всъщност много хора в България гледат баскетбол. Може би не български баскетбол, но много хора следят баскетбол и не е непопулярен спорт в нашата страна. Мисля, че даде искрата, възможността да можем да наблюдаваме всички тези големи грандове тук в София и в Ботевград. Смятам, че така жаргонно казано “повлече крак” след като тези мачове свършиха и ние вече влязохме в плейофната фаза на Sesame НБЛ, феновете имаха нужда да продължат да гледат баскетбол, така че това беше безспорен плюс.”

На въпроса какво дава Александър Везенков на българския баскетбол и използва ли се достатъчно неговото име и неговите успехи за популяризиране на спорта.

“Ще си позволя абсолютно лично мнение да изкажа, също не влиза в обсега на моята работа в баскетболната лига, но аз смятам, че той е такъв светъл лъч за нас, че ние просто трябва да вземем пример… Не е нужно да измислим нещо ново. Има редица други такива състезатели, дори не на неговото ниво от държави като Латвия, Литва, къде ли не, които просто използват това нещо на абсолютен максимум, дори се преекспонира. И от тази гледна точка смятам, че ние не използваме достатъчно неговото име. Още повече, всички зрители съм сигурна, че са наясно колко е чаровен, колко е харизматичен, колко е склонен да прави всичко за България. Така, че аз мисля, че ние трябва да поработим повече в тази посока. Защото наистина, да това са негови заслуги, заслуги на неговия отбор в Гърция, но така или иначе той е състезател на националния отбор на България. Чудесно е това, че имахме възможност да го видим в клубния му отбор в България. Сега предстоят мачове за националния отбор и просто тази възходяща линия трябва да се използва максимално.”

Поговорихме и за предстоящия мач с Норвегия, който България трябва да спечели с 10 или повече точки, за да се класира за квалификациите на ЕвроБаскет 2029, както и за новия американски гард в селекцията на Любомир Минчев - Умоджа Гибсън.



“Аз съм абсолютно оптимистично настроена. Смятам, че щабът и въобще съставът на националния отбор за тези квалификации е в абсолютно оптимален състав. Смятам, че това е абсолютно постижима цел за тях.



По странични линии, всъщност имам някакви наблюдения над него в словенското първенство. Мисля, че понякога е по-добре такъв тип играч да се включи, защото както казваш ти Коди Милър-Макинтайър е много утвърден състезател, много дълъг сезон, много тежки мачове и това неминуемо се отразява след това лятото да дойдеш да играеш и да вложиш цялата си енергия, колкото и желание да имаш. Смятам, че това също е много добър ход на нашия селекционер, защото вероятно този състезател идва с повече амбиция да се докаже и съм сигурна, че ще му се даде поле за изява, надяваме се той да го оправдае.”

Върнахме се към разговора за случващото се в Sesame НБЛ, като подхванахме темата за съдийството и скандала около последния мач във финалната серия между Балкан и Локомотив Пловдив, преди който не беше обявен съдийският наряд. Мениджърът на Лигата отговори на въпроса - “Има ли правило, според което трябва да бъде обявен предварително съдийският наряд?”



“Правило няма. Никъде не е записано кога и дали съдийският наряд трябва да бъде обявен за дадена среща. Но абсолютно нормално е това да предизвиква скандали, защото в цял един сезон, в 100 на брой мача, абсолютно всеки път тези съдийски наряди са били обявени минимум 48 часа преди началото на срещата. И когато те не бъдат обявени за последния финален решителен мач, абсолютно естествено е това да предизвика някакви въпросителни - Защо? Какъв е проблемът? Нещо скрива ли се? и т.н. За съжаление, когато работим в организации и с много хора, с различни структури, не винаги сме на едно мнение. Аз лично не разбирам и не подкрепям това нещо и не разбирам защо беше нужно. Обяснението, което на мен ми беше дадено е, за да не се упражнява натиск върху съдиите, за да няма напрежение върху тях преди този финален и решителен мач и т.н. Всички тези хора са професионалисти или би следвало да бъдат, както състезателите, така и съдиите. Така, че ако ти не можеш да се справиш с някакъв натиск, който дори не знам къде се упражнява, може би в социалните медии, тогава нямаш много работа там. Това аз не го разбирам, не го подкрепям, но за съжаление не е мое решение.

От Локомотив Пловдив зададоха скандални въпроси за съдийството преди решителния мач за титлата в Sesame НБЛ

Мартин Хорозов беше “ябълката на раздора” поради това, че е от град Пловдив и участва пловдивски отбор. Също е редно да споменем, че такова правило също няма записано. И ето това е нещо, което вече даже изкоментирахме с клубовете, предстои среща на самите клубове само и отделно със съдийската комисия, защото очевидно това е най-кипящото и врящо звено през целия сезон. Просто ще се проведе дълга среща на кръгла маса, на която да се изчистят всички тези неща, да бъдат много ясно описани. Когато имаме зададени правила вече всичко е по-нормално и има към какво да се реферира, когато се взимат дадени решения.

Коментирахме и предстоящото участие на Балкан в турнира ЕвроКъп. “Тук пак се връщаме на Евролигата. Не мога да не спомена Николай Рашков и неговото участие. Това, че самите Балкан, домакинствайки на тези мачове от Евролигата, според мен повярваха в себе си, в силите си и във възможностите си да направят тази стъпка. Със сигурност не е лесно, със сигурност изисква и много голям ресурс - организационен и човешки, и финансов. Така, че пак се връщаме към Евролигата и този тласък, който тя даде.

Страхотна новина! Българският клубен баскетбол се завръща на голямата сцена

А какво означава за България...просто поставяме България на картата на баскетболна Европа и то на доста високо ниво. Аз винаги съм казвала, че в една съседна Румъния например федерацията настоява и помага с каквото може, но те винаги имат отбори, които участват във ФИБА Къп. Техният президент на федерацията казва - “За нас като федерация това е важно, защото ние трябва да сме там, трябва да сме в Европа и трябва да има румънски отбори”. Иначе, един вид ти си правиш само местно първенство и никой никъде не те знае и не те познава. От тази гледна точка, това участие на Балкан ще подейства много положително да дръпне всички други отбори. Убедена съм, че организационно те ще се подобрят и на местно ниво, защото вече там изискванията са съвсем различни и само може да бъде добър пример за всички други.”, смята Велчева-Хънт.

Цялото интервю със Сандра Велчева-Хънт, в което поговорихме и за колежанския баскетбол, охраните в залите и евентуални забрани за фенове, както и за евентуалния брой чужденци в отборите от новия сезон, можете да видите в нашето видео!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg