Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА не се даде на Карабах в Азербайджан - на живо след 0:0 на "Тофик Бахрамов"
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Тина Димитрова е новият спортен директор на Локомотив Пловдив

Тина Димитрова е новият спортен директор на Локомотив Пловдив

  • 23 юли 2026 | 19:54
  • 460
  • 0
Тина Димитрова е новият спортен директор на Локомотив Пловдив

Тина Димитрова е новият спортен директор на баскетболния Локомотив Пловдив, съобщиха от клуба.

От Локомотив уточняват, че в новата си роля тя ще бъде ангажирана с координацията на спортно-техническата дейност, работата с представителния отбор и Детско-юношеската школа, както и с цялостното планиране и развитие на спортната стратегия на Локомотив.

“Пожелаваме ѝ успех и вярваме, че с нейния опит и експертиза ще допринесе за развитието на БК Локомотив Пловдив”, написаха от клуба.

Главният мениджър на Локо Пловдив поема по нов път
Главният мениджър на Локо Пловдив поема по нов път

По-рано днес, “черно-белите” обявиха раздялата с главния си мениджър Димитър Чанков.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Гаф в YouTube постави ЛеБрон Джеймс в центъра на нови трансферни слухове

Гаф в YouTube постави ЛеБрон Джеймс в центъра на нови трансферни слухове

  • 23 юли 2026 | 12:23
  • 1140
  • 0
Бивш играч на Денвър Нъгетс арестуван за кражба на водка

Бивш играч на Денвър Нъгетс арестуван за кражба на водка

  • 23 юли 2026 | 12:06
  • 895
  • 0
Главният мениджър на Локо Пловдив поема по нов път

Главният мениджър на Локо Пловдив поема по нов път

  • 23 юли 2026 | 10:52
  • 1481
  • 7
Ето кой отбор от НБА се очертава като кандидат за подписа на Марио Хезоня

Ето кой отбор от НБА се очертава като кандидат за подписа на Марио Хезоня

  • 23 юли 2026 | 10:18
  • 848
  • 0
Кендрик Пъркинс: ЛеБрон Джеймс все още е Топ 10 играч в НБА

Кендрик Пъркинс: ЛеБрон Джеймс все още е Топ 10 играч в НБА

  • 23 юли 2026 | 09:11
  • 925
  • 0
Център на Милуоки се учи от легенда на НБА

Център на Милуоки се учи от легенда на НБА

  • 23 юли 2026 | 08:46
  • 650
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

  • 23 юли 2026 | 20:55
  • 72695
  • 273
11-те на Апоел и Лудогорец

11-те на Апоел и Лудогорец

  • 23 юли 2026 | 20:23
  • 5322
  • 2
Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

  • 23 юли 2026 | 19:00
  • 25497
  • 31
Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

  • 24 юли 2026 | 19:26
  • 3995
  • 4
Оперираха звезда на Левски

Оперираха звезда на Левски

  • 23 юли 2026 | 12:24
  • 18222
  • 25
Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

  • 23 юли 2026 | 13:44
  • 22320
  • 24