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Алекс Маркес пред завръщане в MotoGP

  • 16 юни 2026 | 15:53
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Алекс Маркес ще направи опит да се завърне в MotoGP по време на предстоящата този уикенд Гран При на Чехия в Бърно.

Испанският пилот на Грезини Дукати пропусна последните два кръга в Италия и Унгария в резултат на контузиите, които получи след зверския си инцидент в Каталуния. След него той имаше два спукани шийни прешлена и фрактура на дясната ключица, които наложиха неговото отсъствие от надпреварите на „Муджело“ и „Балатон Парк“.

Тази малко по-дълга почивка изглежда е дала своя резултат и по-малкият от братята Маркес вече се намира в достатъчно добра физическа форма, за да се завърне в MotoGP. Преди това, обаче, той трябва да получи разрешение от лекарите на световния шампионат, което в повечето случаи е формалност. Най-вероятно Маркес ще получи зелена светлина да участва в първата свободна тренировка в петък, след което ще трябва да се яви за повторен преглед, когато да бъде преценено дали той ще може да продължи участието си в деветия кръг за сезона в MotoGP.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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