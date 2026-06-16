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  4. Олимпиакос към Алек Питърс: Благодарим ти, винаги ще бъдеш един от нас

Олимпиакос към Алек Питърс: Благодарим ти, винаги ще бъдеш един от нас

  • 16 юни 2026 | 15:14
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Шампионът на Гърция и Европа Олимпиакос потвърди официално раздялата с Алек Питърс и благодари на американската “четворка” за отдадеността му с “червено-бялата” фланелка. Питърс игра в Олимпиакос между 2022 и 2026 г. Въпреки отличните си качества, той често оставяше в сянка, тъй като на неговата позиция в тима се изявата българската суперзвезда в Евролигата Александър Везенков. От новия сезон Питърс вероятно ще има далеч по-сериозна роля, като се очаква да се присъедини към италианския Олимпия Милано.

Алек Питърс се сбогува с Олимпиакос
Алек Питърс се сбогува с Олимпиакос

“Благодарим ти за твоята всеотдайност, страст и упорит труд. Заедно споделихме незабравими моменти и постигнахме големи успехи, които завинаги ще останат в спомените ни. Ти си и винаги ще бъдеш един от нас. Пожелаваме ти добро здраве, много успехи и всичко най-хубаво в следващата глава от твоята кариера и живот”, обърна се чрез официалните си профили в социалните мрежи към американското крило грандът от Пирея.

По-рано днес самият Питърс се сбогува с емоционално видео с "червено-белите" от Пирея.

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Снимки: Imago

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