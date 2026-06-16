Алек Питърс се сбогува с Олимпиакос

Американецът Алек Питърс официално се раздели с Олимпиакос. В четиригодишния си престой в Пирея крилото бе един от най-важните състезатели на гръцкия гранд. Основната му роля в отбора бе да заменя Александър Везенков, най-често във втората четвърт, но двамата на моменти играеха заедно на паркета.

Той стана шампион на Гърция три пъти (2023, 2025, 2026), спечели две Купи на страната (2023, 2024), четири Суперкупи (2022, 2023, 2024, 2025) и най-голямата награда – триумф в Евролигата през 2026 година. Така завърши престоят на Алек Питърс в Олимпиакос, по възможно най-добрия начин.

Въпреки приказния финал, пътищата на клуба и 31-годишния американец се разделят. Двукратният шампион в Евролигата, който спечели първата си титла с ЦСКА Москва през 2019 година, почти сигурно ще продължи кариерата си в Италия с екипа на Олимпия Милано.

Питърс призна, че изпитва смесени чувства, но най-вече благодарност за всичко, което е преживял в червено-белия екип.

„Завинаги червен“, написа той в Instagram към прощалното си видео, с което се обърна към феновете на гранда от Пирея.

Питърс изигра ключова роля за европейския триумф на Олимпиакос по време на Финалната четворка в ОАКА. В двата победни мача срещу Фенербахче със 79:61 и Реал Мадрид с 92:85 той записа средно по 16,5 точки, 4,5 борби и 1,5 асистенции за едва 19 минути на паркета.

Гошо Методиев

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