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Готова е програмата на Национал

  • 16 юни 2026 | 14:49
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Готова е програмата на Национал

На 1 юли, новакът Национал (София) дава начало на подготовката си за предстоящия сезон на Югозападната Трета лига. В хода на тренировъчния процес, отбора ще играе приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

11 юли: Национал (София)Миньор (Перник) 

15 юли: Национал (София)Септември (Симитли)

18 юли: Национал (София)Рилски спортист (Самоков)

22 юли: Национал (София)Пирин (Разлог)

25 юли: Национал (София)ОФК Костинброд

Снимка: fcnational.com

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