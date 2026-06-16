Готова е програмата на Национал

На 1 юли, новакът Национал (София) дава начало на подготовката си за предстоящия сезон на Югозападната Трета лига. В хода на тренировъчния процес, отбора ще играе приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
11 юли: Национал (София) – Миньор (Перник)
15 юли: Национал (София) – Септември (Симитли)
18 юли: Национал (София) – Рилски спортист (Самоков)
22 юли: Национал (София) – Пирин (Разлог)
25 юли: Национал (София) – ОФК Костинброд
Снимка: fcnational.com