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  3. Утре започва Спартак Плевен (програмата за контролите)

Утре започва Спартак Плевен (програмата за контролите)

  • 16 юни 2026 | 14:34
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Утре започва Спартак Плевен (програмата за контролите)

Утре, Спартак (Плевен) дава начало на подготовката си за предстоящия сезон на Втора лига. Сборът е в 17:00 часа. 20 футболисти ще се включат в първото занимание. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. В хода му, отборът ще играе приятелски срещи.

Програмата за контролите:

23 юни: Ботев (Пловдив)Спартак (Плевен)

27 юни: Локомотив (Мездра)Спартак (Плевен)

1 юли: Ботев (Враца)Спартак (Плевен)

3 юли в Трявна: Черно море (Варна) – Спартак (Плевен)

7 юли: Янтра (Габрово)Спартак (Плевен)

11 юли: Локомотив (Горна Оряховица)Спартак (Плевен)

14 юли в Правец: Апоел (Петах Тиква, Израел)Спартак (Плевен)

18 юли: Монтана (Монтана) – Спартак (Плевен)

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