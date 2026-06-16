Утре започва Спартак Плевен (програмата за контролите)

Утре, Спартак (Плевен) дава начало на подготовката си за предстоящия сезон на Втора лига. Сборът е в 17:00 часа. 20 футболисти ще се включат в първото занимание. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. В хода му, отборът ще играе приятелски срещи.

Програмата за контролите:

23 юни: Ботев (Пловдив) – Спартак (Плевен)

27 юни: Локомотив (Мездра) – Спартак (Плевен)

1 юли: Ботев (Враца) – Спартак (Плевен)

3 юли в Трявна: Черно море (Варна) – Спартак (Плевен)

7 юли: Янтра (Габрово) – Спартак (Плевен)

11 юли: Локомотив (Горна Оряховица) – Спартак (Плевен)

14 юли в Правец: Апоел (Петах Тиква, Израел) – Спартак (Плевен)

18 юли: Монтана (Монтана) – Спартак (Плевен)

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