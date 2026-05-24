Бислимов: Не мога да повярвам, че в мач без значение съдиите стават главни действащи лица

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели раздразнението си от пропуските на неговия тим и странните съдийски отсъждания, които попречиха плевенчани да вземат нещо от гостуването си на Лудогорец II в последния двубой този сезон.

"Получи се здрав мач и вместо да спечелим, пропуснахме много голови положения. До гола си Лудогорец игра по-добре от нас, след това ние заиграхме по-добре и контролирахме мача. Имахме поне 4-5 абсолютно чисти ситуации. Имаше и доста съдийски грешки. И двете дузпи за Лудогорец бяха несъществуващи. Не мога да повярвам, че в мач без значение съдиите се превръщат в главни действащи лица. Трябваше да оставят два добри отбора да си играят футбол. Ние дадохме шанс на момчетата, които имаха по-малко минути. Въпреки всичко можехме да спечелим, но това е футболът. Важното е, че няма контузии. Каквото трябва, вече го свършихме“, каза Бислимов след срещата. Въпреки всичко Спартак изпраща силна пролет, която завърши щастливо със спасение още в миналия кръг.