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ФИФА се произнесе за съдията, обвинен, че е направил расистки символ

  • 16 юни 2026 | 14:14
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ФИФА потвърди, че австралийският видео асистент-съдия Шон Еванс няма да бъде наказван след обвиненията, че е направил жест, демонстриращ превъзходство на бялата раса. Ръководният орган заяви, че няма доказателства за нарушение от 38-годишния съдия, който отрече да се е опитвал да предаде подобно послание.

Въпросният инцидент се е случил преди победата на Германия със 7:1 над младите Кюрасао, когато камерата се е насочила към съдиите в стаята за видео асистенти. Еванс сякаш прави обърнат знак „ОК“ с пръсти, но роденият в Мелбърн съдия отхвърли предположението, че го е направил умишлено. Въпреки че този жест исторически е означавал обикновеното „ОК“, през последните няколко години той е присвоен от крайнодесни групи. Трите изпънати пръста символизират буквата „W“ (White), докато кръгът, образуван от палеца и показалеца с линията на ръката, формира буквата „P“ (Power), което в превод изпраща зловещо послание – „Бяла сила“ (White Power).

Скандал разтърсва Мондиала: Съдия показа расистки символ на живо по време на предаване
Скандал разтърсва Мондиала: Съдия показа расистки символ на живо по време на предаване

Еанс публикува следното изявление:

„Бих искал да уточня, че не съм правил умишлено жест с ръка или символ, за да предам послание, принадлежност или убеждение от какъвто и да е вид. Единственото обяснение, което мога да предложа, е, че движението е било неволно, подсъзнателно потрепване и не съм знаел, че съм го направил по това време. Кадри, направени по-късно по време на мача, показват, че съм повтарял това движение многократно, докато съм държал химикалка между пръстите си. Отзвука след този инцидент просто не отразява кой съм аз. Разбира се, разбирам как е бил интерпретиран жестът и съжалявам за това. Искам обаче да бъда много ясен и категорично да заявя, че не съм правил съзнателно или умишлено предполагаемия символ с ръката си. Съдийството на Световното първенство е най-голямата чест в кариерата ми и очаквам с нетърпение да подкрепям колегите си до края на турнира.“

Дисциплинарната комисия на ФИФА установи, че няма доказателства за нарушение от страна на Еванс, който е международен съдия на ФИФА от девет години, като комисията взе предвид изявлението му. С това разследването е приключило.

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Снимки: Gettyimages

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