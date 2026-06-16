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  3. Теодор Христов и Чико Кваси получиха дата за трета битка помежду им

Теодор Христов и Чико Кваси получиха дата за трета битка помежду им

  • 16 юни 2026 | 13:20
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Теодор Христов се изправя отново срещу шампиона на GLORY в полусредна категория Чико Кваси. Двубоят ще се проведе на 5 септември в Ротердам. Това ще бъде трета битка между българина и суперзвездата на Glory. До момента резултатът е 1-1.

През февруари миналата година нидерландецът победи Христов със съдийско решение в 5-рундова битка за титлата.

Теодор Христов: Търся боя и зрелището, но срещу Кваси не трябваше да правя така
Теодор Христов: Търся боя и зрелището, но срещу Кваси не трябваше да правя така

Те се срещнаха отново през декември. Тогава в турнир, който се проведе в една вечер. Христов надделя с единодушно съдийско решение в първата среща на турнира. Това беше първо поражение за Куаси от четири години насам.

Христов взе реванша с Кваси и е на финал в GLORY
Христов взе реванша с Кваси и е на финал в GLORY

Шампионът при 77-килограмовите вече направи един мач през тази година. Той стана шампион във втора дивизия, след като победи Донован Висе за пояса в средна категория (84 кг.). Христов също се качи на ринга веднъж. Варненецът надделя с нокаут в третия рунд срещу Сабри Бен Хениа на събитието MAX FIGHT 65 в Пловдив на 29-и май.

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