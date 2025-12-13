Христов взе реванша с Кваси и е на финал в GLORY

Теодор Христов триумфира в първата си битка от Гран при турнира в категория до 77 килограма на кикбокс веригата Glory, който се провежда в Арнем (Нидерландия)

Българинът надделя над шампиона в дивизията Чико Кваси в двубой реванш между двамата. След три рунда здрава битка варненецът бе определен за победител в дуела с единодушно съдийско решение. Припомняме, че Кваси е единственият боец от елитната кикбокс организация Glory, който е успявал да надделее над 23-годишния Христов.

Във финална битка възпитаникът на Делян Славов ще се изправи срещу Енди Семлиер, който пък сломи Дон Сно в първата си битка за вечерта.