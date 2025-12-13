Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Христов взе реванша с Кваси и е на финал в GLORY

Христов взе реванша с Кваси и е на финал в GLORY

  • 13 дек 2025 | 21:40
  • 1075
  • 2
Христов взе реванша с Кваси и е на финал в GLORY

Теодор Христов триумфира в първата си битка от Гран при турнира в категория до 77 килограма на кикбокс веригата Glory, който се провежда в Арнем (Нидерландия)

Българинът надделя над шампиона в дивизията Чико Кваси в двубой реванш между двамата. След три рунда здрава битка варненецът бе определен за победител в дуела с единодушно съдийско решение. Припомняме, че Кваси е единственият боец от елитната кикбокс организация Glory, който е успявал да надделее над 23-годишния Христов.

Във финална битка възпитаникът на Делян Славов ще се изправи срещу Енди Семлиер, който пък сломи Дон Сно в първата си битка за вечерта.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Турнирът за Купата на корейския посланик събра спортния, обществен и бизнес елит в Самоков

Турнирът за Купата на корейския посланик събра спортния, обществен и бизнес елит в Самоков

  • 13 дек 2025 | 17:28
  • 1002
  • 0
Уайлдър: Пулев печелеше всички рундове и дойде този удар

Уайлдър: Пулев печелеше всички рундове и дойде този удар

  • 13 дек 2025 | 16:03
  • 2263
  • 0
Чисора за нокаута на Кобрата: Ужасно беше

Чисора за нокаута на Кобрата: Ужасно беше

  • 13 дек 2025 | 15:52
  • 21581
  • 21
Ули Вегнер: Много съм разстроен, какво да кажа

Ули Вегнер: Много съм разстроен, какво да кажа

  • 13 дек 2025 | 14:32
  • 10940
  • 4
България с три титли от Световното първенство по киокушин

България с три титли от Световното първенство по киокушин

  • 13 дек 2025 | 14:21
  • 1205
  • 0
Близо 150 състезатели участват в международен турнир по борба в Плевен

Близо 150 състезатели участват в международен турнир по борба в Плевен

  • 13 дек 2025 | 13:50
  • 692
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

  • 13 дек 2025 | 19:51
  • 72436
  • 475
Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

  • 13 дек 2025 | 20:32
  • 19600
  • 77
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 42887
  • 24
Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

  • 13 дек 2025 | 21:25
  • 13125
  • 108
Арсенал 0:0 Уулвърхамптън, безплоден натиск на "топчиите"

Арсенал 0:0 Уулвърхамптън, безплоден натиск на "топчиите"

  • 13 дек 2025 | 22:00
  • 3608
  • 5
Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

  • 13 дек 2025 | 18:59
  • 21839
  • 18