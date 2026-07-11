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Очаквайте на живо: SENSHI 32

  • 11 юли 2026 | 18:16
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Очаквайте на живо: SENSHI 32

Бойци от 12 държави ще се изправят един срещу друг в ожесточени сблъсъци тази вечер на плажната арена в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ край Варна. Те обещават истински боен спектакъл пред очите на зрителите по време на SENSHI 32 Grand Prix. Sportal.bg ще излъчва дуелите на живо.

32-ото издание на международната бойна галавечер ще бъде белязано от третия за годината и четвърти за веригата турнир във формат Grand Prix. Турнирът за първи път ще бъде в категория до 85 кг. Осем състезатели ще преминат през три етапа в битка за шампионската титла и пояса в средната категория на SENSHI. Освен Grand Prix турнира, феновете на кикбокса ще станат свидетели и на две супер битки с динамично действие в тегловите дивизии -75 кг и 95+ кг. Grand Prix шампионът до 75 кг Жулиен Риков ще вземе участие в една от супер битките за радост на публиката.

Основна схема на SENSHI 32 Grand Prix до 85 кг:
Джошуа Акингбаде (Ирландия срещу Али Юзеир (България)
Давид Сабо-Тот (Унгария) срещу Фабиан Лорито (Италия)
Улрик Бокеме (Швейцария) срещу Жури де Соуса (Португалия)
Майлс Симсон (Суринам) срещу Оливър Лангуа-Рос (Канада)
Резервни битки в Grand Prix турнира:
Анджело Мирно (Италия) срещу Рикардо Лукеи (Бразилия)
Рами Дегир (Алжир) срещу Фарид Бен Мабрук (Ирландия

Супер битки на SENSHI 32:

Нейтън Кук (Англия) срещу Франческо Джая (Албания)

Даниеле Валенте (Италия) срещу Жулиен Риков (България)

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