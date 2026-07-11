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Александър Делчев и Владислав Сеизов завършиха пети на Европейското по борба за юноши до 20 г.

  • 11 юли 2026 | 20:17
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Александър Делчев и Владислав Сеизов завършиха пети на Европейското по борба за юноши до 20 г.

Александър Делчев и Владислав Сеизов завършиха пети на европейското първенство по борба за юноши до 20 години в Скопие, Република Северна Македония. В малкия финал за бронза Делчев отстъпи пред чеченеца с френски паспорт Чезир Дасиев с туш в категория до 65 кг на свободния стил. Сеизов загуби от руснака Рамазан Абдулкадиров с 2:13 при 70-килограмовите.

В неделя на репешажите ще излезе Григор Чернаков (92) срещу швейцареца Ячек Фудалей. При успех българинът ще спори за бронза срещу Дариус Сос (Румъния), трети на световното за кадети през 2024.

Репешажите в неделя са от 17:30 часа.

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