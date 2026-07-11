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Акингбаде отстрани Юзеир в първия кръг на SENSHI Grand Prix до 85 кг.

  • 11 юли 2026 | 20:06
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Джошуа Акингбаде победи Али Юзеир с единодушно съдийско решение в двубой от първия кръг на Гран При турнира на международната верига SENSHI в категория до 85 килограма. Битката им бе част от 32-то издание на SENSHI.

Битката започна с високо темпо от самото начало. В типичния си стил Юзеир започна да атакува от самия старт с дълги комбинации. Варненецът пресираше съперника си, но не успя да нанесе силен удар, който да разклати ирландеца. Акингбаде контраатакуваше умело с колена и прави удари, а в последните скунди на първата част пласира и мощен десен ъперкът.

Бойците не показа признаци за умора в началото на втория рунд. Размените им бяха все толкова ожесточени, но без ясно предимство за единия от двамата спортисти. В последните секунди двукратният шампион на Ирландия по кикбокс си открадна рунда в съдийските карти с боксова комбинация и мощен хай-кик.

В решаващия трети рунд Акингбаде бе по-свежият и агресивен боец на ринга. Той тормозеше съперника си с ритници в прасеца и колена през средата на гарда му. Юзеир показа шампионско сърце и воля за победа, но не успя да пласира достатъчно чисти попадения, които да наклонят везните в негова полза.

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