Пади Пимблет разкритикува Илия Топурия

Пади Пимблет не пропусна възможността да се заяде с Илия Топурия в социалните мрежи, след като шампионът в две категории на UFC загуби от Джъстин Гейджи в главното събитие на UFC Белия дом в неделя вечер.

Пимблет, който има дългогодишно съперничество с Топурия и пропусна шанса да се изправи срещу него след загуба със съдийско решение от Гейджи по-рано тази година за временната титла, се върна към стара публикация от януари. В нея Топурия го нарича „малък салам“ малко след като Гейджи побеждава Пимблет. Тогава Топурия добавя, че всичко, което Пимблет е трябвало да направи, е да „победи един 38-годишен“, за да си осигури мач помежду им.

Little sausage, the only thing you had to do was beat a 38 year old guy. You just lost the biggest paycheck of your life. You were going to get rich if you won. Justin, all I can say is congratulations… and I’d like to tell you to get ready, but you’re screwed no matter what. — Ilia Topuria (@Topuriailia) January 25, 2026

„Единственото, което трябваше да направиш, беше да победиш 38-годишен мъж, който идваше след 5-рундова война с мен“, написа Пимблет в понеделник сутринта. „Вместо това се отказа на столчето си като малката ку*ка, каквато си. Аз съм истински боец и изкарах 5 рунда, а ти си малък самозванец, чоризо! Поздравления, Джъстин Гейджи. Реванш за безспорната титла?“

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

След победата Гейджи заяви, че е обещал на майка си да не взима решение за оттегляне в нощта на битката. Остава да се види кой ще бъде следващият претендент за титлата в категория до 70 кг. и дали Гейджи ще участва.

Първата поява на Пимблет след загубата от Гейджи ще бъде на 11 юли, когато ще се изправи срещу Беноа Сен-Дени на UFC 329. Главното събитие ще бъде между Макс Холоуей и Конър Макгрегър. Сред другите варианти за следващ претендент са Арман Царукян, който също от повече от година настоява за мач за титлата, както и реванш на Гейджи с носителя на BMF титлата Чарлс Оливейра.

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