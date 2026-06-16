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  3. Опровергана! Известна бивша баскетболистка за Джейлън Брънсън: Твърде малък е, за да поведе отбор от НБА към титлата

Опровергана! Известна бивша баскетболистка за Джейлън Брънсън: Твърде малък е, за да поведе отбор от НБА към титлата

  • 16 юни 2026 | 11:38
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Ню Йорк Никс триумфира с титлата в НБА, а гардът на тима Джейлън Брънсън стана MVP на финалите. Брънсън вкара 45 точки в мач №5, в който Никс надвиха Сан Антонио Спърс с 94:90, за да си “подпечатат” крайния успех.

С цялостното си представяне във финалната серия и в плейофите, Брънсън доказа, че е способен да изведе отбор до шампионския трофей, подпомогнат, разбира се, от силните изяви на съотборниците си.

През декември 2023 година треньорката на отбора от женската НБА Лас Вегас Ейвис Беки Хамън направи интересен коментар по адрес на Бронсън, който още тогава изглеждаше малко неуважителен, а титлата на Ню Йорк показа, че е и напълно погрешен.

Тогава анализаторът на ESPN Кендрик Пъркинс изрази мнение, че Брънсън може да бъде водещ играч и първа опция на шампионски отбор, но Хамън не се съгласи с него.

“Той е твърде малък”, заяви тя тогава в участието си в NBA Today и добави: “Ако най-добрият ти играч е малък, няма да спечелиш. Стеф Къри е единственото изключение”.

49-годишната Хамън е спечелила 6 титли на женската НБА като играч, а има опит и в НБА като асистент в продължение на няколко години на легендарния Грег Попович в Сан Антонио Спърс.

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