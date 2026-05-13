Несебър се завърна в професионалния футбол след разгром в Пловдив

Едноименният тим на Несебър разгроми Марица с 5:0 в Пловдив и от следващия сезон ще играе във Втора професионална лига. Днешната среща е от 35-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Селекцията на Мирослав Косев доминираше, пропусна да бие с повече. Максимилиян Симеонов откри резултата още след началните 180 секунди. Галин Димов удвои в 20-ата минута. Иван Колев направи резултата категоричен, четвърт час след почивката. Никола Гелин беше точен в 72-ата минута. В 84-ата Симеонов се разписа за втори път. Той уцели веднъж и гредата в друга ситуация.

