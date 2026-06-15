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Трима юноши започват подготовка с Ботев (Враца)

  • 15 юни 2026 | 14:50
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Трима юноши започват подготовка с Ботев (Враца)

Трима юноши ще започнат подготовка с Ботев (Враца). Това са Мирослав Цонев, Емил Петров и Александър Ганчев. Днес "зелените" ще проведат първото си занимание от 17:00 часа.

До този момент клубът представи едно ново попълнение в лицето на нападателя Преслав Боруков.

Ботев (Враца) върна Преслав Боруков в България
Ботев (Враца) върна Преслав Боруков в България

По време на предсезонната си подготовка врачани ще изиграят пет контроли - срещу Дунав Русе (24 юни), Левски (27 юни), Спартак Плевен (1 юли), Бейтар Йерусалим (3 юли) и Арда (10 юли).

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