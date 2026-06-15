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Официално: ЦСКА 1948 представи национал на Боливия

  • 15 юни 2026 | 13:37
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Официално: ЦСКА 1948 представи национал на Боливия

ЦСКА 1948 официално обяви трансфера на боливийския национал Ектор Куеляр. Той се превръща в третото ново попълнение на "червените", след Костадин Илиев и Жул Мейер.

Найденов награди с екскурзия потребител във "Фейсбук", дал идеи за подготовката на ЦСКА 1948
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Ето какво пишат от клуба:

"Ектор Куеляр е играч на ЦСКА! ЦСКА привлече боливийския дефанзивен халф Ектор Куеляр. 25-годишният футболист е национал на Боливия и ще подсили халфовата линия на „червените“. Пожелаваме му много здраве, силни мачове и успехи с червената фланелка!".

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