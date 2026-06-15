Найденов награди с екскурзия потребител във "Фейсбук", дал идеи за подготовката на ЦСКА 1948

Началникът в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов спази обещанието си и награди потребител във "Фейсбук", който е дал идеи за лятната подготовка на тима на Александър Александров - Алвеша. Бизнесменът не уточни какво точно е предложил запалянкото, който получава безплатна тридневна екскурзия в Словения и място на трибуната за контролата на "червените" от Бистрица срещу Партизан.

ЦСКА 1948 дава играчи на два отбора от efbet Лига

"Комисията реши: Фейсбук треньор на Лятна подготовка сезон 26/27 е: Mihail Mikkah. Михаил печели екскурзия за три дни с отбора на ЦСКА в Словения и посещение на контролата с Партизан на 29.06.2026 г. Честито!", написа Цветомир Найденов в социалната мрежа. По-надолу сайбията на ЦСКА 1948 добави: "Все още естественият интелект властва, но няма да е задълго".

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