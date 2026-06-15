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  2. ЦСКА 1948
  3. Найденов награди с екскурзия потребител във "Фейсбук", дал идеи за подготовката на ЦСКА 1948

Найденов награди с екскурзия потребител във "Фейсбук", дал идеи за подготовката на ЦСКА 1948

  • 15 юни 2026 | 09:36
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Найденов награди с екскурзия потребител във "Фейсбук", дал идеи за подготовката на ЦСКА 1948

Началникът в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов спази обещанието си и награди потребител във "Фейсбук", който е дал идеи за лятната подготовка на тима на Александър Александров - Алвеша. Бизнесменът не уточни какво точно е предложил запалянкото, който получава безплатна тридневна екскурзия в Словения и място на трибуната за контролата на "червените" от Бистрица срещу Партизан.

ЦСКА 1948 дава играчи на два отбора от efbet Лига
ЦСКА 1948 дава играчи на два отбора от efbet Лига

"Комисията реши: Фейсбук треньор на Лятна подготовка сезон 26/27 е: Mihail Mikkah. Михаил печели екскурзия за три дни с отбора на ЦСКА в Словения и посещение на контролата с Партизан на 29.06.2026 г. Честито!", написа Цветомир Найденов в социалната мрежа. По-надолу сайбията на ЦСКА 1948 добави: "Все още естественият интелект властва, но няма да е задълго".

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